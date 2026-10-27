رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الباراغواي

تلقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، اتصالاً هاتفياً من رئيس جمهورية الباراغواي، سانتياغو بينيا، بحثا خلاله مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، وسبل تعزيزهما بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين وتطلعاتهما إلى تحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعبيهما.

كما أعرب رئيس الباراغواي، خلال الاتصال، عن شكره وتقديره لسموّه لاستجابة دولة الإمارات الإغاثية العاجلة للمتضررين من تداعيات الظروف المناخية، التي شهدتها الباراغواي أخيراً، مؤكداً متانة العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين.