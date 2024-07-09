مدرب كندا: مواجهة ميسي "شرف".. ولكن لن نتركه يركض

وصف مدرب المنتخب الكندي، جيسي مارش، مباراة فريقه مع نظيره الأرجنتيني، بقيادة ليونيل ميسي، بأنها بمثابة "شرف" للوافد الجديد في بطولة "كوبا أميركا".

وتلتقي كندا مع الأرجنتين، فجر الأربعاء، في الدور قبل النهائي لبطولة "كوبا أميركا 2024"، المقامة حالياً في الولايات المتحدة.

وستكون هذه هي المواجهة الثانية بين المنتخبين في النسخة الحالية للمسابقة، بعدما سبق أن التقيا في المباراة الافتتاحية، التي فازت خلالها الأرجنتين 2-0.

وشدد مارش، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عشية المباراة التي تجرى بمدينة نيوجيرسي، "على فرض رقابة لصيقة على ميسي خلال اللقاء".

وقال مارش: "لم نلعب بشكل جيد مع ميسي في المباراة الأخيرة، فقد تمكن من الركض بحرية أمام حارس مرمى فريقنا كثيراً، لن نفرض رقابة فردية عليه، لكننا سنركز بالتأكيد على كيفية الدفاع ضده".

وأضاف المدرب الأميركي: "ستكون كيفية مراقبة ميسي مهمة حقاً، والأشياء التي تجعل الأمر صعباً عليه مثل عدم الحصول على المساحة الكافية هي أهم شيء بالنسبة لنا".

أوضح مدرب كندا: "لا نريده أن يركض بحرية في خط دفاعنا كما حدث في اللقاء الماضي، لكننا جميعا ندرك أنه أعظم لاعب على الإطلاق، والاحترام الذي نكنه له، سينعكس ذلك على الإستاد غداً بالتأكيد، لكن اللعب ضد لاعب مثله يعد دائماً شرفاً بالنسبة لنا".

وشدد مارش: "لاعبونا سيكونون على أتم الاستعداد للمباراة وسيكونون متحمسين لها، التحدي كبير، وسنرى ما إذا كان بوسعنا تقديم أداء أفضل مما قدمناه في المواجهة الأولى".

يذكر أن الفائز من لقاء كندا، التي تشارك في "كوبا أميركا" للمرة الأولى، والأرجنتين، بطلة العالم وحاملة اللقب، سيلتقي في النهائي مع الفائز من مباراة المربع الذهبي الأخرى بين كولومبيا وأوروغواي.