جمهور "التانغو" يغزو تايمز سكوير

عادت جماهيرالأرجنتين، إلى التجمع في ساحة "تايمز سكوير" في نيويورك، لمؤازرة لمنتخب بلاده الذي يواجه فجر الأربعاء، منتخب كندا في ملعب ميتلايف، في نيوجيرسي المجاورة.

وتجمع أرجنتينيون من جميع الأعمار، وبعضهم أطفال فوق أعناق ذويهم، مرتدين قمصان الـ(ألبيسيليستي)، في أحد أركان الساحة، مثلما فعلوا في 24 من الشهر الماضي، متحدين درجات الحرارة المرتفعة لكنهم تحدوا الغيوم هذه المرة في نيويورك.

وجلب الكثير من المشجعين أعلام بلادهم، ورفعوا علماً عملاقا بينما كانوا يرددون هتافات لتشجيع "راقصي التانغو"، وبعضها كان تأبيناً لأسطورة كرة القدم الأرجنتينية الراحل، دييغو أرماندو مارادونا، الذي ظهر على رسم أرضي بجوار خليفته ليونيل ميسي.