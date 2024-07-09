رقم قياسي من المشاهدين لمباراة الأرجنتين والإكوادور

قالت شبكة فوكس سبورتس إن "فوز الأرجنتين بركلات الترجيح على الإكوادور في دور الثمانية لكأس كوبا أميركا لكرة القدم يوم الخميس الماضي، حقق رقماً قياسياً من المشاهدين بلغ 1.87 مليون مشاهد على قناة فوكس سبورتس".

وكان فوز حامل اللقب 4-2 بركلات الترجيح المباراة الأكثر مشاهدة في دور الثمانية في كوبا أميركا بعيداً عن المنتخب الأميركي في تاريخ البطولة على القناة الأميركية الناطقة بالإنجليزية.

وقالت فوكس سبورتس إن "نسبة المشاهدة تمثل زيادة بنسبة 482% عن متوسط ​​مباريات دور الثمانية في كوبا أميركا 2021 وزيادة بنسبة 57% عن عام 2016.

وستواجه الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي، التي تتطلع إلى لقبها 16 في كوبا أميركا في تاريخها، كندا في أول قبل نهائي في إيست روثرفورد بولاية نيوجيرزي.

وستلتقي أوروغواي مع كولومبيا في مباراة قبل النهائي الأخرى الأربعاء في تشارلوت بولاية نورث كارولينا.

وستقام المباراة النهائية يوم الأحد المقبل في ميامي غاردنز بولاية فلوريدا.