إبراهيموفيتش يكشف عدم استعجال ميلان في التعاقد مع مهاجم

أكد السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، خلال المؤتمر الصحافي الرسمي لتقديم البرتغالي باولو فونسيكا مدرباً جديداً لميلان أن النادي "يفكر" في التعاقد مع مهاجم، وذلك في ظل الشائعات التي تفيد باهتمام الفريق الإيطالي بالدولي الإسباني ألفارو موراتا.

وقال المستشار الرئيسي لصندوق استثمار (ريد بيرد) الأمريكي المالك للنادي، إبراهيموفيتش، "نحن لسنا في عجلة من أمرنا، سوق الانتقالات طويلة، يمكنني أن أضمن أن هناك تعاقدات جديدة ستأتي، نحن نتحدث ونتناقش، لم يتم أي شيء بعد، صفقة جوشوا زيركزي لم تتم، ولكننا نفكر في لاعب آخر لن أفصح عن اسمه، هناك شخص ما في دائرة الضوء".

وأضاف اللاعب السابق وأسطورة الميلان: "أنه لجلب لاعبين يجب أيضاً خلق مساحة لهم، نحن لا نريد قائمة تضم 30 لاعباً بل 23، ستأتي صفقات جديدة ولكن يجب أيضاً إيجاد مساحة حتى لا يكون هناك الكثير من اللاعبين الذين لا يعتمد عليهم المدرب، لا يجب التفكير فقط في من سيأتي، بل أيضاً في من سيرحل".

وأشارت وسائل الإعلام الإيطالية، إلى أن الروسونيري يبحث عن مهاجم وأن الاسم الأكثر ترديداً هو موراتا، أكثر من روميلو لوكاكو الذي يتشوق للعب لنادي نابولي تحت قيادة المدرب أنطونيو كونتي، وهو أمر من الممكن حدوثه في حال رحيل أحد أهم نجومه بشكل نهائي وهو النيجيري فيكتور أوسيمين.

وعنونت صحيفة (لا جازيتا ديلو سبورت) صفحتها بـ"الميلان لا يبقى أمامه سوى موراتا ولوكاكو"، وذلك بعد تعاقد مانشستر يونايتد مع الهولندي جوشوا زيركزي.