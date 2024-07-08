مودرن سبورت المصري يفرض الحظر الإعلامي والصحافي بعد وفاة أحمد رفعت

فرضت إدارة نادي مودرت سبورت الذي ينافس في الدوري المصري لكرة القدم الحظر الإعلامي علي كل منظومته ومنعت التعليق علي وفاة أحمد رفعت لاعب الفريق.

وقالت إدارة مودرت سبورت في بيان عبر مركزها الإعلامي اليوم الإثنين إن هناك قرار صدر بمنع الأحاديث الإعلامية أو الحوارات الصحفية من أي مسئول في النادي عن وفاة اللاعب أحمد رفعت انتظاراً لقرار لجنة التحقيقات المشكلة بتاريخ 7 يوليو 2024 من وزارة الشباب والرياضة حول الأزمة.

وتوفي أحمد رفعت السبت الماضي عن عمر يناهز 31 عاما نتيجة مشاكل في القلب بدأت بسقوطه على أرض الملعب خلال مباراة الاتحاد السكندري ببطولة الدوري المصري في مارس الماضي.

وخرج نادر شوقي وكيل أعمال اللاعب الراحل في مقابلة تليفزيونية ليؤكد أن اللاعب تعرض لضغوط نفسية قاسية أثرت عليه مما تسبب في وفاته، وهو ما لمح له أحمد رفعت في مقابلة تليفزيونية أخرى قبل أيام قليلة من وفاته.