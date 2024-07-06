موراي يودع نهائياً ملاعب ويمبلدون بعد انسحاب رادوكانو

ودع البريطاني أندي موراي نهائياً ملاعب نادي عموم إنجلترا وبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعدما قررت شريكته في الزوجي المختلط إيما رادوكانو الانسحاب السبت قبل مباراتهما الصعبة في الدور الأول مع السلفادوري مارسيلو أريفالو والصينية جانغ شواي.

ويأتي انسحاب رادوكانو من الزوجي المختلط وحرمان مواري من محاولة البقاء في البطولة لأطول فترة ممكنة في مشاركته الأخيرة، بعدما سبق له الخسارة الخميس مع شقيقه جايمي في الدور الأول لزوجي الرجال أمام الأستراليين رينكي هيجيكاتا وجون بيرز 6-7 (6-8) و4-6.

وفضلت رادوكانو التركيز على منافسات فردي السيدات حيث تأهلت إلى الدور ثمن النهائي، وذلك بحسب ما أفادت بطلة فلاشينغ ميدوز السابقة في بيان قالت فيه "لسوء الحظ، استيقظت هذا الصباح مع بعض التيبس في معصمي الأيمن، لذلك اتخذت القرار الصعب جداً بالانسحاب من الزوجي المختلط الليلة".

وهذه المشاركة الأخيرة لموراي في البطولة الإنجليزية التي انسحب فيها من منافسات الفردي نتيجة عدم تعافيه كاملاً من عملية جراحية في ظهره.

وكان من المفترض أن يتواجه ابن الـ37 عاماً، الفائز بلقب البطولة الإنجليزية عامي 2013 و2016 وبلقب فلاشينغ ميدوز الأميركية عام 2012، مع التشيكي توماس ماخاتش في الدور الأوّل.

وكانت منافسات الزوجي المختلط الفرصة الوحيدة المتبقية أمام موراي لتوديع البطولة الإنجليزية بشكل لائق بعدما حصل ورادوكانو على بطاقة دعوة في اليوم التالي لانسحابه من منافسات الفردي.

وسبق أن لعب موراي إلى جانب الأميركية سيرينا ويليامس في 2019 حيث وصلا إلى الدور الثالث.

ويسعى موراي إلى إنهاء مسيرته بمشاركة في أولمبياد باريس الذي ينطلق في 26 الحالي، مع الأمل بإضافة ميدالية إلى الذهبيتين اللتين أحرزهما في الفردي عامي 2012 و2016.