دي لا فوينتي فخور بانتصار إسبانيا على ألمانيا

تغلبت إسبانيا بصعوبة على ألمانيا بنتيجة 2-1 بعد الوقت الإضافي، في المباراة التي أقيمت الجمعة، لتحجز مكانها في نصف نهائي بطولة "يورو2024"، هذا الانتصار جعل مدرب المنتخب الإسباني، لويس دي لا فوينتي، يشعر بالفخر بأداء فريقه.

وبعد تعادل الفريقين 1-1 في الوقت الأصلي، سجل ميكل ميرينو هدف الفوز لإسبانيا في الدقيقة 119 بضربة رأس رائعة لتنتظر الفائز من مواجهة البرتغال وفرنسا.

وقال دي لا فوينتي المبتهج للصحافيين: "أنا فخور بهذه المجموعة من اللاعبين، هذه المجموعة الملتزمة، التي تعطي مثالاً لبلدنا، ولمجتمعنا، ولأي رياضي من الرجال والنساء الذين يريدون أن ينافسوا ويريدون التحسن كل يوم".

وأضاف: "فريقنا لديه روح وأنا أعرف أن اللاعبين لديهم الطموح وهم حريصون على أن يكونوا أفضل كل يوم، إنهم لا يملون أبداً من التحسن وأنا فخور بتدريبهم".

وستركز إسبانيا الآن على التعافي قبل مباراة الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء المقبل.

وقال دي لا فوينتي: "سنرى إلى أي مدى يمكننا أن نصل، لكنني كما قلت، فخور حقاً بالمثال الذي يقدمه هذا الفريق، وهذا ما أقدره أكثر بصرف النظر عن جودة فريقي، نحن سعداء، لكننا نعلم أن غداً يوم مختلف، وغداً ستكون مباراة أخرى بالفعل، لذلك نعم نحن سعداء ولكننا نسيطر على نشوتنا إلى حد كبير".