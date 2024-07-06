إنجلترا قلقة من «الحصان الأسود».. وهولندا تخشى «المفاجأة التركية»

تلعب إنجلترا المرشّحة لإحراز لقب كأس أوروبا لكرة القدم مع «الحصان الأسود» سويسرا، اليوم في ربع النهائي في دوسلدورف بألمانيا، فيما تبحث هولندا عن تفادي مفاجأة تركية في برلين. ورغم ترشيحها للقب، لم تكن إنجلترا مقنعة بفوز صعب على صربيا (1-0) وتعادلين باهتين مع الدنمارك (1-1) وسلوفينيا (0-0) في دور المجموعات. وأنقذها مجهود بيلينغهام في الرمق الأخير أمام سلوفاكيا في ثمن النهائي، مسجّلاً هدف التعادل، قبل أن يضيف هاري كاين هدف الفوز مطلع الوقت الإضافي.

ولم تحرز إنجلترا اللقب القاري في تاريخها، وهي المنتخب الأعلى تصنيفاً من الجانب «السهل» في ربع النهائي، إذ تلتقي في نصف النهائي بحال تأهلها مع الفائز بين هولندا وتركيا. لكن مدرّبها غاريث ساوثغيت الذي سيقود منتخب «الأسود الثلاثة» للمرّة المئة، يتعرّض لانتقادات متواصلة لعدم استفادته من كوكبة النجوم في صفوفه.

في المقابل، أصبحت سويسرا الحصان الأسود في البطولة، بعد إقصاء إيطاليا حاملة اللقب 2-0 عن جدارة في ثمن النهائي، وقبلها التعادل مع ألمانيا المضيفة 1-1 بعدما كانت متقدّمة حتى الوقت البديل عن الضائع. وتبحث عن بلوغ نصف النهائي في بطولة كبرى للمرة الأولى في تاريخها، علماً أن إسبانيا أقصتها في ربع نهائي النسخة الأخيرة بركلات الترجيح بعد أن أطاحت فرنسا بالطريقة عينها.

وفي المباراة الثانية، تخشى هولندا من «المفاجأة التركية». وبعد التألق في ثمن النهائي خلال الفوز السهل على رومانيا 3-0، يقود المهاجم كودي خاكبو منتخب هولندا في استحقاقه المقبل أمام تركيا التي تعوّل على الشاب أردا غولر. أحرزت هولندا اللقب مرّة يتيمة في 1988، مع الثلاثي ماركو فان باستن، رود خوليت وفرانك ريكارد، لكن تشكيلة المدرب رونالد كومان، أحد أبطال 1988 أيضاً في ألمانيا الغربية، لا تضمّ أسماء عالمية.

في المقابل، يُعدّ غولر، مهاجم ريال مدريد الإسباني، الورقة الرابحة في تشكيلة المدرّب الإيطالي فينتشنتسو مونتيلا. وتراهن عليه تركيا لاقتناص التأهل إلى نصف النهائي على حساب هولندا، وإكمال سلسلة مفاجآتها في البطولة القارية.