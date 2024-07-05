باوليني تتقدم في "تنس ويمبلدون"

بلغت الإيطالية جازمين باوليني المصنّفة سابعة عالمياً، الدور الرابع من بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بعد فوزها على الكندية بيانكا أندرييسكو 7-6 (7/4)، 6-1 الجمعة.

وحسمت باوليني وصيفة رولان غاروس المباراة في ساعة و33 دقيقة، إذ واجهت صعوبة في المجموعة الأولى بعدما خسرت إرسالها الأوّل وردّت الدين مباشرةً لمنافستها المصنّفة 176.

واحتاجت الإيطالية إلى شوطٍ فاصلٍ لحسم المجموعة، قبل انتفاضها في الثانية كاسرةً إرسال أندرييسكو ثلاث مرات.

وكانت انطلاقة مباريات الدور الثالث تأجّلت لساعتين بسبب هطول الأمطار.

وينطبق هذا التأخير على الملاعب الفرعية فيما لا يشمل الملعب الرئيسي والملعب رقم واحد تحت سقفٍ متحرّك.

ويلعب الجمعة لدى الرجال كل من الإيطالي يانيك سينر المصنّف أول عالمياً، مع الصربي ميومير كيتسمانوفيتش (52)، والإسباني كارلوس ألكاراس الثالث مع الأميركي فرانسيس تيافو (29)، كما الروسي دانييل مدفيديف الخامس أمام الألماني يان لينارد شتروف (41) في أبرز المباريات.

ولدى السيدات تلعب الأميركية كوكو غوف المصنّفة ثانية عالمياً مع البريطانية سوناي كارتال، كما الروسية داريا كاساتكينا (12) مع الإسبانية باولا بادوسا (93) والأميركية إيما نافارو (17) مع الروسية شنايدر (30).