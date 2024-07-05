شاهد ركلة ميسي الضائعة أمام الإكوادور في كوبا أميركا (فيديو)
ظهر الغضب جليا على وجه النجم ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بعد إهداره ركلة جزاء خلال المواجهة أمام الإكوادور في دور الثمانية لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا).
وقادت ركلات الترجيح منتخب الأرجنتين إلى الدور قبل النهائي في البطولة، عقب فوزه على منتخب الإكوادور.
ليونيل ميسي يهدر ركلة جزاء على طريقة بانينكا. ❌#الأرجنتين_الإكوادور#كوبا_امريكا— استاد الدوحة (@staddoha) July 5, 2024
#CopaAmerica#استاد_الدوحة
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وفاز منتخب الأرجنتين 4- 2 بركلات الترجيح على نظيره الإكوادوري، في دور الثمانية للمسابقة، ليواصل مسيرته في البطولة، المقامة حاليا بالولايات المتحدة.
وكان الوقت الأصلي من عمر المباراة، التي جرت على ملعب «إن آر جاي» بمدينة هيوستن، انتهت بالتعادل 1-1، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمنتخب الأرجنتين.
وقال ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، بعد المباراة: «كنت غاضبا للغاية.. كنت مقتنعا بالتسديد بهذه الطريقة».
وحاول ليونيل سكالوني إعفاء ميسي من المسؤولية، وقال: «لقد لعب كباقي أعضاء الفريق.. إذا لعب الفريق بشكل جيد، سيكون قد لعب بشكل جيد، لا نفصل أبدا بين اللاعبين والفريق».
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