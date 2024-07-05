شاهد ركلة ميسي الضائعة أمام الإكوادور في كوبا أميركا (فيديو)

ظهر الغضب جليا على وجه النجم ليونيل ميسي قائد ‏منتخب الأرجنتين بعد إهداره ركلة جزاء خلال المواجهة أمام الإكوادور في دور الثمانية لبطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا ‏أمريكا).‏

وقادت ركلات الترجيح منتخب الأرجنتين إلى الدور قبل النهائي في البطولة، عقب فوزه على منتخب ‏الإكوادور.

وفاز منتخب الأرجنتين 4- 2 بركلات الترجيح على نظيره الإكوادوري، في دور ‏الثمانية للمسابقة، ليواصل مسيرته في البطولة، المقامة حاليا بالولايات المتحدة.

وكان الوقت الأصلي من عمر المباراة، التي جرت على ملعب «إن آر جاي» ‏بمدينة هيوستن، انتهت بالتعادل 1-1، ليحتكم الفريقان لركلات الترجيح، التي ‏ابتسمت في النهاية لمنتخب الأرجنتين.

وقال ميسي، نجم إنتر ميامي الأمريكي، بعد المباراة: «كنت غاضبا للغاية.. كنت مقتنعا بالتسديد بهذه الطريقة».

وحاول ليونيل سكالوني إعفاء ميسي من المسؤولية، وقال: «لقد لعب كباقي أعضاء الفريق.. إذا لعب الفريق بشكل جيد، سيكون قد لعب بشكل جيد، لا نفصل أبدا بين اللاعبين والفريق».