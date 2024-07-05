بعد رفض صلاح ولاعبي الأهلي.. زيزو والنني ينقذان المنتخب الأولمبي المصري في باريس 2024

أعلن مدرب منتخب مصر الأولمبي، البرازيلي روجيرو ميكالي، تشكيل الفريق المشارك في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 والتي تنطلق منتصف يوليو الجاري، والتي ضمت الثنائي محمد النني وأحمد السيد (زيزو)، بعد معاناة كبيرة في اختيار اللاعبين فوق السن برفض النجم محمد صلاح والنادي الأهلي مشاركة لاعبيه مع الفريق في الحدث الكبير.

ويبدأ معسكر استعداد منتخب مصر الأولمبي، الجمعة، بحضور جميع اللاعبين باستثناء النني وزيزو بعد موافقة ميكالي على انضمامهما يوم الأحد 7 يوليو.

واكتفى المدرب البرازيلي بانضمام النني وزيزو إلى قائمة الفريق، رغم إمكانية ضم 3 لاعبين تتجاوز أعمارهم 23 عاماً للمشاركة في الأولمبياد.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى:

حمزة علاء

علي الجابري

محمد سيحا

المدافعون:

محمد طارق

حسام عبدالمجيد

أحمد عيد

محمد حمدي

عمر فايد

كريم الدبيس

لاعبو الوسط:

محمد النني

محمود صابر

محمد شحاتة

زياد كمال

أحمد قطة

علي زعزع

محمود جهاد

أحمد نبيل (كوكا)

المهاجمون:

إبراهيم عادل

أسامة فيصل

مصطفى سعد

بلال مظهر

أحمد سيد (زيزو)

وتلعب مصر منافسات كرة القدم في أولمبياد باريس ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم أيضاً إسبانيا وأوزبكستان وجمهورية الدومينيكان.