مارك كافينديش يكسر رقما قياسيا ظل صامدا 49 عاما

كتب الدرّاج البريطاني الشهير مارك كافينديش التاريخ بعدما فاز بالمرحلة الخامسة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية الأربعاء في جبال الألب، محققاً الفوز للمرة الـ35 في رقمٍ قياسي.

وفكّ كافينديش الشراكة في الرقم القياسي العالمي مع البلجيكي إيدي ميركس الذي بقيَ صامداً منذ عام 1975، علماً أنه عادله في 2021.

وكان كافينديش أنهى طواف العام الماضي بعدما غادر في سيارة إسعاف بعد حادث تصادم، وحقق البريطاني فوزه الرابع ضمن طواف فرنسا في العام 2021 حين عادل رقم ميركس وذلك مع فريق "كويك ستيب".

قال بعد الفوز "إنها مشاركتي الـ15 في طواف فرنسا واحتاج الأمر إلى الكثير للوصول إلى هنا والبقاء في جاهزية كل عام"، وأضاف "أنا محاط بأشخاص مذهلين وأدين لهم بالكثير".

فشل في تحقيق فوزه الـ35 في جادة الشانزليزيه بعدما حلّ في المركز الثاني، ثم لم يتم اختياره لطواف 2022 واختير الهولندي فابيو ياكوبسن بدلاً منه في الفريق.

انضم كافينديش إلى فريق أستانا في عام 2023 قبل أن يتم إقناعه بتوقيع عقد تمديد لموسم واحد لهذا الموسم.

ولا يزال بطل الطواف مرتين السلوفيني تادي بوغاتشار يتصدر الترتيب العام بالقميص الأصفر بينما يحتفظ البلجيكي ريمكو إيفينيبول بالمركز الثاني بفارق45 ثانية، ويحتل البطل الحالي الدنماركي يوناس فينغارد المركز الثالث بفارق 50 ثانية.

ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الرابعة: 1- البريطاني مارك كافينديش 4.08.24 ساعات 2- البلجيكي ياسبر فيليبسن التوقيت ذاته 3- النروجي ألكسندر كريستوف التوقيت ذاته 4- البلجيكي أرنود دو ليه التوقيت ذاته 5- الهولندي فابيو ياكوبسن التوقيت ذاته

- الخمسة الأوائل في الترتيب العام: 1- السلوفيني تادي بوغاتشار 23.15.24 ساعات 2- البلجيكي ريمكو إيفينيبول بفارق 45 ثانية 3- الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 50 ث 4- الإسباني خوان أيوسو بفارق 1.10 دقيقة 5- السلوفيني بريموز روغليتش بفارق 1.14 د