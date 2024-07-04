1.2 مليار يورو القيمة السوقية لأغلى تشكيلة في «يورو 2024»

تحظى بطولة كأس أمم أوروبا المقامة حالياً في ضيافة ألمانيا، بنسختها الـ17، بمشاركة أبرز نجوم الساحرة المستديرة في أوروبا وفي العالم في الوقت نفسه.

وبحسب موقع «ترانسفير ماركت» المتخصص، فإن المنتخبات الـ24 التي شاركت في البطولة، وبقي منها ثمانية منتخبات فقط، ستخوض مباريات ربع النهائي يوم غدٍ وبعد غد، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية لكل لاعبي هذه المنتخبات 11.8 مليار يورو، بينما بلغت القيمة السوقية لأفضل تشكيلة أساسية في البطولة عقب ختام دور الـ16، (1.25 مليار يورو).

أبرز الأسماء في هذه التشكيلة، نجما فريق ريال مدريد: الفرنسي كيليان مبابي، والإنجليزي جود بيلينغهام، بإجمالي 180 مليون يورو لكل منهما، ويتفوقان بفارق 30 مليون يورو على أقرب لاعب إليهما في القائمة، الإنجليزي فيل فودن.

وجاءت القيمة السوقية لرباعي خط الوسط الأعلى بنحو 550 مليون يورو، في قائمة ضمت بجانب بيلينغهام، كلاً من الألمانيين فلوريان فيرتز، وجمال موسيالا، إضافة إلى الإسباني رودري أحد أبرز الأسماء حالياً في «الماتادور». وأسهم وجود الفرنسي مبابي في جعل القيمة السوقية لخط الهجوم تبلغ 330 مليون يورو، إلى جانب فودن، الذي يُعدُّ أحد أبرز الأسماء في إنجلترا حالياً.

أما على مستوى خط الدفاع، فبلغت القيمة السوقية لأربعة لاعبين، 305 ملايين يورو، في قائمة تشارك خلالها الفرنسي وليام صليبا، والبرتغالي روبن دياز، والكرواتي يوشكو جفارديول، وانضم إليهم مدافع المنتخب الإنجليزي ألكسندر أرنولد. أما على مستوى حراسة المرمى، فيبرز من حيث القيمة السوقية الأعلى، الإيطالي جانلويجي دوناروما.

التشكيلة الأغلى في كأس أوروبا

حراسة المرمى:

الإيطالي دوناروما: 40 مليون يورو

الدفاع:

الفرنسي صليبا: 80 مليون يورو

البرتغالي دياز: 80 مليون يورو

الكرواتي جفارديول: 75 مليون يورو

الإنجليزي أرنولد: 70 مليون يورو

الوسط:

الإنجليزي بيلينغهام: 180 مليون يورو

الألماني فيرتز: 130 مليون يورو

الألماني موسيالا: 120 مليون يورو

الإسباني رودري: 120 مليون يورو

الهجوم

الفرنسي مبابي: 180 مليون يورو

الإنجليزي فودن: 150 مليون يورو