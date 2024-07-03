فان دايك: هولندا ردت على الانتقادات

أثنى قائد منتخب هولندا فيرجيل فان دايك على أداء فريقه بعد الفوز على رومانيا 3-0 في دور الـ16 لكأس أمم أوروبا "يورو 2024".

حجز منتخب هولندا مقعده في دور ربع نهائي يورو 2024 بثلاثية في شباك رومانيا، حيث سجل كودو غاكبو الهدف الأول فيما أحرز الهدفين الثاني والثالث دونيايل مالين في الشوط الثاني.

وتلقى منتخب هولندا انتقادات لاذعة بعد تأهله بصعوبة إلى الأدوار الإقصائية من البطولة القارية في ألمانيا، باحتلاله المركز الثالث في المجموعة الرابعة خلف النمسا وفرنسا، برصيد أربع نقاط من فوز وتعادل وهزيمة، جاءت قاسية على يد النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وقال فان دايك: "نتمتع بالصلابة على المستوى الدفاعي وكان بمقدورنا تسجيل المزيد من الأهداف".

وأضاف: "بعد أسبوع مضطرب كثر فيه الحديث، كان يتوجب علينا إظهار رد فعل وقد قمنا بذلك، ننتقد أنفسنا، وكنا ندرك أنه ينبغي علينا الظهور بشكل أفضل بعد المباراة الأخيرة".

وأوضح أن الجميع بذل أقصى ما في وسعه، وقال: "الظهور بشكل طيب يمنحنا ثقة بالنفس".