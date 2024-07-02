بوغاتشار يفوز بالمرحلة الرابعة ويستعيد صدارة طواف فرنسا

فاز السلوفيني تادي بوغاتشار بالمرحلة الرابعة من طوّاف فرنسا للدراجات الهوائية ليستعيد القميص الأصفر في التحدي الجبلي الحقيقي الأول في جبال الألب.

وأتى فوز بوغاتشار بفضل هيمنة فريقه الامارات على الصعود نحو جبل غاليبييه وسط مؤازرة من زملائه الثلاثة في الوقت الذي تراجع منافسيه.

وبدا فريق الدنماركي يوناس فينغيغارد "فيسما-ليس" أضعف بشكل واضح مقارنة بالموسم الماضي الذي حققوا فيه فوزهم الثاني تواليًا في الطوّاف.

وحلّ البلجيكي ريمكو إيفينيبول درّاج "كويك ستيب" في المركز الثاني بفارق 35 ثانية بينما جاء فينغيغارد خامسا بفارق 37 ث.

وكان المتصدر بعد المرحلة الثالثة الإكوادوري ريتشارد كاراباس (أدوكايشن فيرست) أكبر الخاسرين في هذه المرحلة بعد ان بلغ خط النهاية متأخرا بفارق خمس دقائق.

ويطمح بوغاتشار أن يصبح أول متسابق منذ عام 1998 يفوز بسباقَي جيرو إيطاليا وطواف فرنسا في العام ذاته.

- ترتيب الخمسة الأوائل في المرحلة الثالثة:

1- السلوفيني تادي بوغاتشار 3.46.38 ساعات

2- البلجيكي ريمكو إيفينيبول بفارق 35ث

3- الاسباني خوان أيوسو بفارق 35ث

4- السلوفيني بريموز روغليتش بفارق 35ث

5- الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 37 ث

الخمسة الأوائل في الترتيب العام:

1- السلوفيني تادي بوغاتشار 19:06.38 ساعة

2- البلجيكي ريمكو إيفينيبول بفارق 35 ث

3- الدنماركي يوناس فينغيغارد بفارق 37 ث

4- الاسباني خوان أيوسو بفارق دقيقة و10 ثوان

5- السلوفيني بريموز روغليتش بفارق دقيقة و14ث