بداية مطمئنة لديوكوفيتش وخروج حاملة اللقب في بطولة ويمبلدون

حقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيًا عالميًا بداية مطمئنة في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب بفوزه السهل على التشيكي فيتا كوبريفا 6-1 و6-2 و6-2، في حين أصبحت التشيكية ماركيتا فوندروشوفا، المصنفة سادسة عالمياً، أول حاملة للقب، تودّع في الدور الأوّل منذ ثلاثين سنة، بخسارتها أمام الإسبانية المغمورة جيسيكا بوساس مانيرو 4-6، 2-6.

وكان ديوكوفيتش يخوض اول مشاركة رسمية له منذ ان تعرض لإصابة في الغضروف خلال بطولة رولان غاروس الشهر الماضي خضع على أثرها لعملية جراحية، وقد دخل أرضية الملعب مرتديا واقيا على ركبته.

ويسعى ديوكوفيتش (37 عاما) الذي تنازل عن صدارة التصنيف العالمي لصالح الايطالي يانيك سينر بعد انسحابه من رولان غاروس، الى إحراز لقبه الثامن في ويمبلدون ومعادلة رقم السويسري روجيه فيدرر، ولقبه الـ25 في الغراند سلام وتعزيز رقمه القياسي.

ويلتقي ديوكوفيتش في الدور الثاني مع البريطاني جايكوب فيرنلي الذي يشارك ببطاقة دعوة، أول الاسباني اليخاندرو مورو كاناس المتأهل من التصفيات.

وعلى الرغم من انه صرح قبل انطلاق البطولة بأنّ كل شيء يسير على ما يرام في ما يتعلق بالإصابة، كان لا بد من الحكم على ذلك من خلال الملعب وبالفعل سيطر الصربي على مجريات اللعب تماما معتمدا على ارسالات قوية فلم يحصل منافسه على اي فرصة لكسر ارساله.

وفي المقابل، فقدت فوندروشوفا لقبها عند الحاجز الأول بسقوطها امام الإسبانية المغمورة جيسيكا بوساس مانيرو 4-6، 2-6.

وتعود الخسارة الأخيرة لحاملة اللقب على ملاعب لندن العشبية إلى عام 1994، عندما سقطت المتوجة ثلاث مرات توالياً الألمانية الأسطورية شتيفي غراف أمام الأميركية لوري ماكنيل.

وكانت فوندروشوفا فاجأت الجميع العام الماضي، عندما أصبحت أوّل لاعبة غير مصنّفة تحرز اللقب على حساب التونسية انس جابر، بيد انها خاضت النسخة الحالية من ويمبلدون دون أن تتعافى بشكل كامل من اصابة بوركها الأيمن، تعرّضت لها بعد سقوطها خلال دورة برلين العشبية الشهر الماضي.

بوساس، المصنفة 83 عالمياً والتي حققت أوّل فوز لها على ملاعب ويمبلدون، تلاقي الفائزة بين مواطنتها كريستينا بوسكا (64 عالميا)، والرومانية أنا بوغدان (57).