مليون مشجع في كوبا أميركا

تجاوزت بطولة كوبا أميركا مع مباراتي الولايات المتحدة وأوروغواي وبوليفيا وبنما في المجموعة الثالثة مليون مشجع في المدرجات، لتحقق هذه النسخة إنجازاً تاريخياً قبل ختام دور المجموعات، وفقاً لما أكده اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "الكونميبول".

كشف المدير التجاري لبطولة كوبا أميركا روبن أولافارييتا، عن البيانات الهامة التي سجُلت في نحو 11 يوماً منذ انطلاق البطولة.

وأكد المسؤول بالاتحاد القاري: "سنحظى اليوم بمليون مشجع مع حساب مباريات الأحد والإثنين. نشعر بسعادة غامرة، لأن أمامنا عشر مباريات، والوصول إلى مليون مشجع في مرحلة المجموعات أمر جيد للغاية. نهدف لمواصلة تجاوز الأرقام القياسية في عدد الحضور".

وشهدت المباراة بين تشيلي والأرجنتين أكبر عدد من المشجعين في مدرجات ملعب (ميتلايف ستاديوم) بـ81 ألف و106.