«بينوكيو».. أول تميمة في تاريخ أمم أوروبا

يعتبر «بينوكيو» أول «تميمة» في تاريخ بطولات أمم أوروبا، إذ شهدت نسخة عام 1980 في إيطاليا التي قدم من خلالها الطليان شخصيتهم المحببة والخيالية المستمدة من رواية كتبها الروائي الإيطالي كارلو كولودي في عام 1880.

وتعد «التميمة» مجسماً أو دمية يستخدم كشعارٍ للبطولات، بما يخدم أغراض الترويج والتسويق، وإضفاء جوٍ من المرح والبهجة بين الجماهير، ليتوالى ظهور «التميمية» المنفردة في بطولات «أمم أوروبا».

وفي كأس أوروبا 2008 في النمسا وسويسرا، مثلت «التميمة» شخصيتي «تريكس» و«فليكس» لولدين يرتديان ملابس بألوان علمي البلدين المضيفين، وتكرر الأمر ذاته في نسخة 2012 مع «سلافيك» و«سلافكو»، بوصفهما توأمين يرتديان ملابس بأعلام بولندا وأوكرانيا اللتين استضافتا تلك النسخة.

وجاءت تميمة «سكيلزي» لنسخة عام 2020 مغايرة عن سابقتها، بعدما حملت معاني كثيرة عن عالم الساحرة المستديرة، تجمع بين كرة القدم الاستعراضية وكرة الشوارع، خصوصاً أن تلك النسخة جاءت استثنائية بجميع المقاييس، بعدما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن تقام منافساتها في 11 مدينة في 10 دول أوروبية، قبل أن يحتضن استاد «ويمبلي» الشهير في العاصمة البريطانية المباراة النهائية التي جمعت إيطاليا وإنجلترا، وانتهت بفوز إيطاليا بركلات الترجيح (3-2)، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1).