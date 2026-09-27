محمد بن راشد يتقبّل خلال اتصال هاتفي تعازي أمير قطر في وفاة الشيخ أحمد بن راشد

تقبّل صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تعازي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، وذلك خلال اتصال هاتفي أمس.

وأعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، خلال الاتصال، عن خالص العزاء والمواساة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، سائلاً الله تعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم عموم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.

من جانبه، أعرب صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن شكره لما أبداه سموه من مواساة ومشاعر أخوية صادقة.