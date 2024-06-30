كامافينغا سعيد بغياب زميله في ريال مدريد عن مواجهة فرنسا

أقر لاعب وسط المنتخب الفرنسي، وريال مدريد الإسباني، إدواردو كامافينغا، بأنه من الجيد لفريقه عدم وجود تيبو كورتوا في حراسة مرمى منتخب بلجيكا، منافسهم في دور الـ16 لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

قال كامافينغا في مؤتمر صحافي في مدينة بادربورن الألمانية: "من الجيد بالنسبة لنا أنه لا يلعب مع بلجيكا، لأنه حارس مرمى رائع ويتصدى لكل شيء".

ويستعد منتخب "الديوك: لمواجهة نظيره البلجيكي في دوسلدورف الإثنين المقبل.

وتعليقاً على مشاركة كيفن دي بروين في المباراة، قال لاعب وسط الريال: "لا أعلم سر كيفية تحييده، لاعب رائع، يتحرك في جميع أنحاء الملعب، أهم شيء هو أن نكون متماسكين في الدفاع".

وقال عن جيريمي دوكو: "متفجر، من الصعب الدفاع أمامه".

وسبق للاعب "الملكي" أن واجههما في دوري أبطال أوروبا في ربع نهائي دوري الأبطال مع فريق السيتي، الذي خسر أمام الفريق الإسباني.

وأوضح كامافينغا: "لا تزال بلجيكا فريقاً رائعاً بلاعبين رائعين، الماضي هو الماضي، هذه مباريات حاسمة، علينا أن نكون جاهزين".

وأضاف: "في المرحلة الأولى تقول لنفسك أن لديك مباريات أخرى لتلعبها، لكن الآن في دور الـ16 تعرف أنك إذا خسرت ستُقصى، الأمر مختلف"، و

ذكر أن خطاب ديدييه ديشامب يصب في هذا الاتجاه أيضاً: "أخبرنا أن أهم شيء هو الآن، وأن الماضي أصبح من الماضي، وأن هناك منافسة جديدة قادمة، علينا التركيز على ذلك".