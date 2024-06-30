مرسيليا يتعاقد مع المدرب الإيطالي دي تزيربي

تعاقد مرسيليا الفرنسي لكرة القدم رسمياً ولمدة ثلاثة مواسم مع المدرب الإيطالي روبرتو دي تزيربي الذي تعهد بـ "مساعدة النادي للعودة إلى المكانة التي يستحقها مرسيليا" بحسب ما أفاد.

وقال دي تزيربي "شعرت برغبة قوية جداً في الانضمام إلى هذا النادي"، مبدياً إعجابه بـ "التاريخ والهيبة اللذين يحيطان بمرسيليا، شغف وحماس مشجعيه، الجدية والحماسة التي أظهرها لي" المسؤولون في النادي المتوسطي.

وأضاف ابن الـ45 عاماً "اتطلع بفارغ الصبر للجلوس على مقاعد البدلاء في ملعب أورانج فيلودروم، هذه المرة كمدرب لمرسيليا، ومساعدة النادي على استعادة المكانة التي يستحقها مرسيليا".

بالنسبة للمالك الأميركي للنادي فرانك ماكورت، فوصول المدرب الإيطالي "يمثل بداية فصل جديد طموح ويشكل جزءاً أساسياً من استراتيجيتنا لتحقيق النجاح المستقبلي للنادي".

وكان التعاقد مع المدرب الإيطالي متوقعاً بعدما أعلن مرسيليا قبل أيام معدودة أنه توصّل لاتفاق مبدئي معه لتولي الاشراف على الفريق.

وغادر دي تزيربي ناديه السابق برايتون الإنكليزي في نهاية الموسم الفائت وسيحلّ بدلاً من جان لوي غاسيه على رأس الجهاز الفني لمرسيليا.

ويعتبر التعاقد مع دي تزيربي خطوة موفقة لمرسيليا الذي أنهى الدوري المحلي الموسم الماضي في المركز الثامن ولن يشارك في المسابقات الاوروبية الموسم المقبل.