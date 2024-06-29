أندية سعودية تطارد نجم الأرجنتين.. يوفنتوس يطلب 40 مليون يورو

قال وكيل أعمال الأرجنتيني ماتياس سولي، مارتن جواستادسينو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، إن عدة أندية سعودية تواصلت معه من أجل الحصول على توقيع موكله.

وأضاف جواستادسينو في تصريحات، اليوم الجمعة، أن هناك 4 أندية سعودية تواصلت معه بشكل رسمي من أجل الحصول على توقيع اللاعب.

وتابع وكيل سولي أن الأندية التي تواصلت معه استفسرت عن شروط اللاعب الشخصية والمقابل المادي المطلوب من جانب يوفنتوس.

وكانت تقارير صحافية أشارت إلى أن يوفنتوس حدد مبلغ 40 مليون يورو لبيع سولي، مع إبداء عدة اندية أوروبية الرغبة في ضمه مثل بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وغيرهم، الرغبة في ضم اللاعب.

وبدأ سولي (20 عاماً) مسيرته مع يوفنتوس في عام 2021، وشارك في 21 مباراة وسجل هدفاً وحيداً، فيما تألق في الموسم الماضي مع فريق فروسينوني الذي انضم إليه على سبيل الإعارة، ليسجل 11 هدفاً في بطولتي الدوري والكأس.