الفوز شعار تشيلي أمام كندا

سيلعب المنتخب التشيلي، الذي يحتاج إلى الفوز، من أجل البقاء في بطولة "كوبا أميركا 2024"، السبت، أمام الوافد الجديد على البطولة القارية، منتخب كندا، الذي يدخل المباراة بأفضلية النقاط الـ3 التي حصل عليها في الجولة السابقة على حساب بيرو.

وتلتقي كندا بقيادة جيسي مارش، وتشيلي تحت قيادة ريكاردو غاريكا، للمرة الأولى في "كوبا أميركا 2024".

ومن المتوقع أن يقود جوناثان دافيد وكايل لارين هجوم كندا، بينما يحتفظ مارش بالحارس ماكسيم كريبو والمدافع ألفونسو ديفيز، ومن المرجح أن يستبدل غاريكا لاعب الوسط المصاب دييغو بالديس بتاغون بوكانان، ويعتمد على الحارس كلاوديو برافو.