مشاكل الأرجنتين تتزايد.. إيقاف سكالوني بعد غياب ميسي

أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم في بيان، إيقاف مدرب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، و مدرب تشيلي، ريكاردو غاريكا، مباراة واحدة لكل منهما بعد نزول متأخر للفريقين لأرض الملعب خلال بطولة "كوبا أميركا 2024".

وتزايدت مشاكل بطل العالم 2022 بعدما تأكد غياب النجم ليونيل ميسي بداعي الإصابة، ووتأخرت حاملة اللقب، الأرجنتين، في النزول لأرض الملعب في الشوط الثاني من مباراتها الافتتاحية في البطولة أمام كندا الأسبوع الماضي، وقال المدرب جيسي مارش: "إنه يجب تغريم فريق سكالوني".

وتأخر غاريكا في الدفع بلاعب في بداية الشوط الثاني أمام الأرجنتين الثلاثاء الماضي.

وقال اتحاد أميركا الجنوبية: "إنه تم إيقاف المدربين لمباراة واحدة لكل منهما بعد فشل فريقيهما في الالتزام بالمادتين 104 و145 من لوائح البطولة والتي تتعلق بالتأخر في النزول إلى أرض الملعب في بداية المباراة، أو عند استئناف اللعب".

ولن يتمكن المدربان من الجلوس على مقاعد البدلاء عندما يكمل الفريقان دور المجموعات السبت.

وإضافة إلى ذلك، تم تغريم الاتحادين الأرجنتيني والتشيلي لكرة القدم 15 ألف دولار لكل منهما.

وتتصدر الأرجنتين المجموعة الأولى بـ6 نقاط وتأهلت بالفعل إلى دور الـ8 وستواجه بيرو السبت، بينما ستلعب تشيلي، التي تملك نقطة واحدة فقط، مع كندا وصيفة المجموعة.