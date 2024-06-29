خوسيلو يودع ريال مدريد بكلمات مؤثرة

ودع خوسيلو ماتو فريق ريال مدريد بعد الإعلان رسمياً، اليوم الجمعة، عن انتقاله إلى فريق الغرافة القطري، وتوجه بالشكر لـ"الملكي" على ما وصفه بـ"أفضل عام" في حياته، مؤكداً أنه اتخذ قراراً "صعبا للغاية" بعد تحقيق "حلمه".

وقال خوسيلو: "حان الوقت، ببساطة أشكر ريال مدريد على أفضل عام في حياتي"، من معسكر منتخب إسبانيا في مدينة دوناوشينغن بألمانيا، عقب إعلان رحيله عن "الميرينغي".

وأضاف: "حققت حلم اللعب مع فريق حياتي، منذ الصغر، وتسجيل الأهداف في البرنابيو، وحصد الألقاب، كان قراراً صعباً للغاية، قضيت وقتاً طويلاً أفكر فيه وفي النهاية اعتبرنا أن هذا هو الخيار الأمثل، ناقشت الأمر مع أسرتي والمحيطين بي، أرهقت كثيراً كي اتخذه لكن هذا هو القرار الصائب".

وكشف اللاعب أنه يرحل عن الريال بعد أن حقق الرغبة التي لطالما راودته طوال مسيرته، وأنه مستعد لخوض تحديات جديدة نظرا لأنه يريد الاستمرار في المنافسة، موضحاً: "حققت الحلم الذي يتمناه أي مشجع لريال مدريد وأنا فخور بكل ما أنجزته".

واختتم: "اعتبر نفسي مشجعاً للريال منذ الصغر، ولن أنسى ما حييت الفرصة التي سنحت لي باللعب في صفوفه واللحظات التي عايشتها معه، سأتذكر كل شيء، بداية من اليوم الأول وتقديمي، وأول يوم عدت فيه للعب داخل سانتياغو برنابيو، اللعب مجدداً مع الأفضل في العالم، هذا لا يقدر بثمن".