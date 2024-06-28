أوروبا 2024: روديغر يعود إلى تدريبات ألمانيا

عاد المدافع الألماني أنتونيو روديغر اليوم إلى التمارين عشيّة مواجهة الدنمارك السبت في ثمن نهائي كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، بعدما غاب عنها عقب إصابة شد عضلي في الجزء الخلفي لفخذه الأيمن.

وشكّلت احتمالية غياب روديغر في الموقعة المرتقبة، تهديداً لأصحاب الضيافة الذين يخوضون المباراة من دون قلب الدفاع الآخر جوناثان تاه بسبب الإيقاف لنيله إنذارين في دور المجموعات (أمام اسكتلندا في المرحلة الأولى وسويسرا في الثالثة).

وبدت معنويات روديغر مدافع ريال مدريد الإسباني عالية خلال الحصة التمرينية الجمعة، إذ شوهد يمزح مع زميله جمال موسيالا أثناء الركض حول الملعب في معسكر المنتخب في هرتسوغن آوراخ. وكان لاعب تشلسي الإنكليزي السابق أصيب قبل نهاية مباراة التعادل مع سويسرا 1-1 لكنه أكملها حتى نهايتها.

ومن المرتقب أن يشارك نيكو شلوتربيك مدافع بوروسيا دورتموند الذي واجه روديغر في نهائي دوري أبطال أوروبا حيث فاز الفريق الإسباني باللقب (2-0 في الأوّل من يونيو)، بدلاً من تاه.