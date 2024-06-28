أوروغواي تكتسح بوليفيا وتتأهل إلى ربع نهائي كوبا أميركا

اكتسح المنتخب الأوروغواياني نظيره البوليفي 5-0، ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات في بطولة كوبا أميركا 2024.

جاءت خماسية أوروغواي عن طريق فاكوندو بيليستري (ق8)، داروين نونييز (ق21)، ماكسمليانو أروخو (ق 77)، فيديريكو فالفيردي (ق81)، ورودريغو بيتنانكور (ق89).

وبهذا الفوز رفع "لا سيلستي" رصيده إلى ست نقاط في صدارة المجموعة، وضمن التأهل إلى ربع النهائي.

ومن جانبه تجمد بوليفيا في ذيل المجموعة برصيد خال من النقاط، ليودع البطولة تقريباً لأن تأهله يحتاج إلى معجزة تاريخية.