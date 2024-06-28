نجم ألمانيا يسابق الزمن للحاق بمواجهة الدنمارك

خاض مدافع منتخب ألمانيا وريال مدريد الإسباني، أنطونيو روديغر، تدريبات فردية على هامش المران الجماعي، وذلك بعد إصابته في آخر مواجهات "الماكينات" في دور المجموعات أمام سويسرا، ليعزز من فرص ظهوره في ثمن النهائي أمام الدنمارك، السبت المقبل، على ملعب (سيغنال إيدونا بارك) في دورتموند.

وكان صاحب الـ31 عاماً قد أصيب بشد في عضلة الفخذ بنهاية مباراة سويسرا في نهاية دور المجموعات الأحد الماضي، وانتهت بالتعادل (1-1)، ولم يشارك في تدريبات ألمانيا خلال الـ4 أيام الأخيرة.

ويسابق روديغر الزمن لتدعيم دفاع كتيبة المدرب يوليان ناغلسمان، التي تعاني بالفعل بسبب غياب جوناثان تاه عن مواجهة الدنمارك للإيقاف.

ويتبقى للاعب تدريبات الجمعة، وصباح السبت، يوم المباراة، من أجل التعافي تماماً، وإعلان جاهزيته للمشاركة.