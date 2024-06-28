تشيلسي مهتم بلاعب قيمته 70 مليون إسترليني

عبر تشيلسي عن اهتمامه بمدافع نوتنغهام فورست، موريلو، الذي يُقدر بقيمة 70 مليون جنيه إسترليني، حيث يسعى فريق نونو إيزبيريتو سانتو لتجنب مشكلة قواعد اللعب النظيف مرة أخرى.

وقالت صحيفة دايلي ميل الإنجليزية: إن تشيلسي يضم حالياً 6 مدافعين في صفوفه، لكنه مهتم بضم موريلو، البالغ من العمر 21 عاماً، والذي حصل على ثناء واسع منذ وصوله من كورينثيانز العام الماضي".

وأعلن نادي نوتنغهام فورست ضمه مقابل حوالي 15 مليون جنيه إسترليني، لكنه يتوقع تحقيق أرباح كبيرة في حال بيع الظهير هذا الصيف، باريس سان جيرمان وبرشلونة من بين الأندية الأوروبية المهتمة بضمه.