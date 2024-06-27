كريستيانو رونالدو الضحية.. جورجيا تحقق أول فوز في تاريخها بكأس أوروبا

أكمل المنتخبان التركي والجورجي عقد المتأهلين إلى الدور ثمن النهائي من كأس أوروبا 2024 ألمانيا لكرة القدم، عقب فوزهما على تشيكيا 2-1 والبرتغال المتصدرة سلفًا 2-0 تواليًا في الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة السادسة.

وستلعب تركيا مع النمسا في الدور المقبل، فيما تلتقي جورجيا مع إسبانيا، وأخفق المنتخب التشيكي بدوره في التأهل وحلّ أخيرًا في المجموعة بنقطة يتيمة.

وكتب المنتخب الجورجي التاريخ ببلوغه الدور ثمن النهائي في مشاركته القارية الأولى على الإطلاق، وكان الضحية هو فريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي لم ينجح حتى الأن في الوصول إلى الشباك ببطولة كأس الأمم الأوروبية، فيما وصلت تركيا إلى الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ 2008.

في المباراة الأولى في غيلزنكيرشن، نجح المنتخب الجورجي في كسب الرهان والخروج بأكبر انتصار في تاريخه على الإطلاق، وذلك بفضل هدفي خفيتشا كفارتسخيليا (2) وجورج ميكوتادزه (57 من ركلة جزاء).

وخاض المنتخب البرتغالي اللقاء بعد أن ضمن التأهل وصدارة المجموعة معًا من الجولة الثانية، لذلك عمد مدربه الإسباني روبرتو مارتينيس إلى إجراء 8 تغييرات على التشكيلة الأساسية.

وتأهل المنتخب الجورجي من بين أفضل 4 منتخبات في المركز الثالث بعد أن رفع رصيده إلى 4 نقاط خلف البرتغال المتصدرة (6)، والتي تفوّقت بفضل فوزها المباشر (3-0) على تركيا الثانية.

وفي المباراة الثانية في هامبورغ، بلغ المنتخب التركي الأدوار الاقصائية في بطولة كبرى للمرة الأولى منذ 16 عامًا بعد فوز صعب على تشيكيا التي أكملت معظم اللقاء بعشرة لاعبين. سجّل لتركيا هاكان تشالهانأوغلو (51) والبديل دجنك توسون (90+4) وتوماش سوتشيك لتشيكيا (66).

وأكدت تركيا تفوّقها في المواجهة الثالثة بين المنتخبين ضمن كأس أوروبا، بعدما فازت في أول مواجهتين (3-2 في 2008 بعد تأخرها 0-2، و2-0 في 2016)، في مباراتين جمعتهما في الجولة الأخيرة من دور المجموعات أيضاً.