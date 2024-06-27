«البديل» بالمر.. نقطة ضوء وحيدة في إنجلترا

شهدت المباراة الأخيرة لمنتخب إنجلترا في الدور الأول ضمن المجموعة الثالثة في كأس أوروبا 2024، المقامة حالياً في ألمانيا، مشاركة النجم الشاب الموهوب، كول بالمر، في آخر 20 دقيقة فقط أمام سلوفينيا، حيث أكد معها أنه موهبة فذة، وجعلته نقطة ضوء وحيدة في تشكيلة إنجلترا المتخمة بالنجوم. ورغم التعادل السلبي المخيب لإنجلترا أمام سلوفينيا، وضمان تأهلها إلى دور الـ16، لكن المدرب غاريث ساوثغيت تعرض لانتقادات شديدة للغاية من قبل جمهور إنجلترا الذي أطلق ضده صيحات الاستهجان، وضد عدد من اللاعبين، باستثناء بالمر، الذي حصل على أعلى تقييم بحسب صحيفة «إيفنينغ ستاندرد» الإنجليزية، وبلغ سبع درجات، بينما معظم اللاعبين الآخرين تراوح تقييمهم بين ثلاث وخمس.

ولم يمنح ساوثغيت بالمر أي دقيقة في أول مباراتين، وتحت الضغط، سمح له بالمشاركة كلاعب بديل أمام سلوفينيا، وقدم خلالها بالمر لمحات مميزة، وأنعش بكثير هجوم إنجلترا، وصنع عدداً من الفرص الخطرة.

وبث لاعب وسط تشلسي السرعة والطاقة في فريقه، ما أعاد إلى جماهير إنجلترا صوتها الكامل بعد سبات عميق سيطر عليهم، للمباراة الثالثة على التوالي، والتي لم يقدم نجوم إنجلترا أي شيء يذكر، من كين إلى بيلينغهام وساكا وفودن وآخرين، رغم إمكاناتهم الفنية الكبيرة جداً.

وعن مشاركة بالمر، قال ساوثغيت: «لعب بشكل جيد للغاية. وجد المساحة بشكل جيد، وصنع الفرص، وكنا ندعمه ليسجل في النهاية».

ورغم الإحباط، فإن إنجلترا لم تخسر في آخر 14 مباراة لها في دور المجموعات من بطولة أوروبا، وتحديداً منذ الخسارة أمام فرنسا في المباراة الافتتاحية في بطولة 2004.

وعن صيحات الاستهجان، قال ساوثغيت: «لم أر أي منتخب آخر يتأهل ويتلقى رد فعل مماثلاً. أنا فخور جداً باللاعبين على الطريقة التي يتعاملون بها مع الأمور، لكن لن أتراجع عن شكر المشجعين». وعندما سئل عن سبب تغير المزاج في المدرجات، قال: «أعتقد أنه ربما كان توقعاً. لقد جعلنا إنجلترا ممتعة مرة أخرى على مدى السنوات الست الماضية. لقد كان الأمر ممتعاً للاعبين، وعلينا أن نكون حريصين جداً على أن يظل الأمر على هذا النحو».