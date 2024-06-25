مبابي في التشكيلة الأساسية لفرنسا ضد بولندا

سيكون مهاجم وقائد منتخب فرنسا كيليان مبابي الذي تعرض لكسر في أنفه، ضمن التشكيلة الاساسية لمنتخب بلاده في مواجهة بولندا اليوم الثلاثاء (الساعة 20:00 بتوقيت الإمارات) في دورتموند خلال الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة كما أعلن مصدر مقرّب من المنتخب لوكالة "فرانس برس".

وتعرض مبابي لكسر في أنفه خلال المباراة الأولى ضد النمسا (1-0) في 17 يونيو وغاب عن مباراة القمة ضد هولندا (0-0) الجمعة.

وكان مدرب فرنسا ديدييه ديشان كشف في مؤتمر صحافي الاثنين بأنّ مبابي "يتحسّن كل يوم" وقال في هذا الصدد "الأمر أفضل كل يوم، بعد خضوعه للعلاج اختفى الورم الدموي بشكل جيد وهو يعتاد على القناع. إنه يريد اللعب اليوم بنفس القدر الذي أراد به اللعب ضد هولندا (الجمعة في الجولة الثانية)".

وشارك مبابي السبت في أول مواجهة منذ إصابته ضد فريق الشباب لبادربورن، وهي المدينة التي يعسكر فيها المنتخب الفرنسي، ثم شارك بشكل طبيعي في حصة تدريبية خفيفة جدا الأحد ثم حصة الإثنين.

وتحتل فرنسا المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط بفارق الاهداف خلف هولندا المتصدرة، فيما تحتل بولندا المركز الاخير من دون رصيد وفقدت حظوظها بالتأهل.