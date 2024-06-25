الرباط الصليبي يبعد حارس تركيا عن يورو 2024

يعاني حارس المنتخب التركي لكرة القدم دوغان علمدار من قطع في الرباط الصليبي الداخلي في الركبة اليسرى، وفقاً لما أكدته الفحوصات الطبية وسيغيب عن بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، لذا استدعى فينتشينزو مونتيلا مدرب المنتخب محمد شينجزر ليحل محله.

بعد المعاناة من "كدمة في الركبة" خلال التدريبات مساء الأحد، خضع الحارس لعدة فحوصات أكدت التشخيص، وفقاً لما أعلنه الاتحاد التركي لكرة القدم.

وقال الاتحاد التركي لكرة القدم: "تقرر مغادرة حارس المنتخب الوطني الملعب للانتقال إلى المرحلة التالية من العلاج. استُدعي محمد شينجزر من نادي إسطنبول مشاق شهر لمعسكر المنتخب الوطني".

ولعب دوغان علمدار (21 عاماً)، والذي كان احتياطياً في أول مباراتين في بطولة يورو 2024، دولياً في مرتين مع تركيا من المرات الثمانية التي استدعي لها، بينما استدعي شينجزر (27 عاماً) في ثلاث مرات للمنتخب، لكنه لم يلعب قط وكانت آخر مرة في مارس الماضي.