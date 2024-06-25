الزمالك يشعل الأزمة ويتخذ قراره النهائي من مواجهة الأهلي

حسم مجلس إدارة نادي الزمالك أمر مشاركته في مباراة الأهلي بالقمة المصرية بعدما أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب بيانًا رسميًا للإعلان عن موقفه من خوض مباراة القمة أمام الأهلي المقرر لها الثلاثاء.

وكان الزمالك قد أصدر بيانًا رسميًا عقب مباراة المصري الماضية، أكد فيه عدم خوض أي مباريات بالدور الثاني لبطولة الدوري قبل انتهاء مؤجلات الدور الأول، وتأتي البداية أمام الأهلي.

ورغم كافة المحاولات مع وزير الشباب المصري أشرف صبحي وأحمد دياب رئيس رابطة الأندية، أعلن نادي الزمالك قراره النهائي في ملف مباراة القمة أمام الأهلي أكد فيه عدم خوض اللقاء لغياب مبدأ تكافؤ الفرص.

وقال بيان نادي الزمالك: "تؤكد إدارة النادي أنها تعلم جيداً، أن جماهير الزمالك العظيمة دوماً تعشق اللحظات التي يلعب فيها فريق كرة القدم، كما تعلم أن المنافسة الشريفة كانت باستمرار شعارها على مدى أكثر من قرن من الزمان، إلا أن ظروفاً قهرية تمنعها من فعل ذلك في مباراة الدوري المقرر إقامتها غداً نظراً لغياب مبدأ تكافؤ الفرص الذي ترسيه قواعد ومبادئ كرة القدم".

وأضاف البيان: "تتعهد الإدارة أن تعود في القريب العاجل للمنافسات الكروية الشريفة في دورينا، الذي نُجله ونحترمه، ونثمن مجهودات كافة الجهات التي تدعم صناعة كرة القدم في مصر، وفعلاً كنا نتمنى ألا نغيب عن الملاعب أبداً، فعذراً لأننا لا نملك سوى هذا القرار، وشكراً لتفهم الجماهير ودعمهم الذي لا يتوقف"، وأنهت البيان بجملة "الزمالك أولاً".