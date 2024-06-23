برازيليتان تدخلان تاريخ كوبا أميركا

صنعت الحكمتان البرازيليتان إدينا ألفيش ونويزا باك التاريخ بعد أن صارتا أول امرأتين تشاركان في إدارة مباراة في كوبا أميركا.

كانت ألفيش الحكمة الرابعة المساعدة وباك الحكمة الخامسة في الطاقم الذي أدار مواجهة بيرو وتشيلي ضمن منافسات المجموعة الأولي في كوبا أميركا.

وكتب رئيس اتحاد "كونميبول" أليخاندرو دومينجيث على حسابه في شبكة (إكس) أن الحكمتين "صنعتا التاريخ بعد أن صارتا أول امرأتين تشاركان في إدارة مباراة في كوبا أميركا".

وكانت ألفيش قد قالت عقب المشاركة في سيمينار خاص بالبطولة الأسبوع الماضي إن "الحلم صار حقيقة".

وعامة، هناك 8 حكمات ضمن أطقم التحكيم في البطولة.

وقالت ألفيش حينذاك: "هذا شيء كبير بالنسبة لنا ويشق تفسيره، أقصد السعادة والشعور بشيء مثل هذا".