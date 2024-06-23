الأرجنتين يتدرب خلف "أبواب مغلقة" قبل مواجهة تشيلي

أجرى المنتخب الأرجنتيني خلف أبواب مغلقة تدريبه الأول في نيوجيرسي، حيث سيلعب الأربعاء مباراته المقررة أمام تشيلي في ثاني جولات المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا.

وكان نحو 20 مشجعاً ينتظرون فريق المدرب ليونيل سكالوني عند أبواب فندق معسكر "راقصي التانغو" وفي محيط ملعب مرسيدس بنز، عند مدخل مجمع ريد بول الرياضي في مدينة هانوفر، التي تبعد نحو مائة كلم عن نيوجيرسي.

وعقب فوز الأرجنتين في المباراة الافتتاحية بالبطولة على كندا بهدفين نظيفين الجمعة وفي ظل عدم وجود إصابات في الفريق، بدأ سكالوني الاستعداد لمباراته المقبلة المقررة أمام منتخب تشيلي بقيادة ريكاردو جاريكا، والذي استهل مشواره في بطولة كوبا أمريكا بالتعادل السلبي أمام بيرو.