بغداد بونجاح مستمر في الدوري القطري

أعلن نادي الشمال تاسع الدوري القطري لكرة القدم التعاقد مع المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح لمدة موسمين.

وأعلن ابراهيم السادة رئيس النادي عن الصفقة خلال إعادة انتخابه بالتزكية لدورة انتخابية جديدة تستمر حتى 2028 وذلك عقب اجتماع الجمعية العمومية للنادي، دون الكشف عن أية تفاصيل مالية.

وأكدّ السادة الذي احتفظ بمنصبه للمرة الثانية تواليا عقب عدم ترشح أي منافس، ان الإدارة ستسعى جاهدة لتحضير فريق كرة القدم بالشكل الأمثل في الموسم الجديد من أجل تحقيق النتائج المأمولة.

وكان يونجاح قد أنهى ارتباطه بالسدّ بعد تسعة مواسم قضاها في صفوف "الزعيم" قادمًا من النجم الساحلي التونسي موسم 2015-2016، ليعلن الرحيل بختام الموسم الاخير بعدما حقق ثنائية الدوري وكأس الأمير.

ولعب المهاجم الجزائري مع السد 232 مباراة في كل المسابقات المحلية والقارية مسجلا 204 أهداف وقدم 60 تمريرة حاسمة، وحقق أربعة القاب للدوري وثلاثة ألقاب في كأس الأمير.

ولعب بونجاح مع المنتخب الجزائري 61 مباراة سجل خلالها 25 هدفًا وساهم في تتويج محاربي الصحراء بلقب كأس افريقيا بنسخة 2019 التي أقيمت في مصر.