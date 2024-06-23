إيطاليا مهددة بخسارة ورقة مهمة في المواجهة المصيرية أمام كرواتيا

كشف الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن مشاركة الظهير الأيمن فيديريكو دي ماركو مع المنتخب في مواجهة كرواتيا الاثنين غير مؤكدة، وذلك في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية من كأس أوروبا 2024 لكرة القدم.

وقال الاتحاد بعد حصةٍ تدريبيةٍ للمنتخب إن "فيديريكو دي ماركو خضع لجلسة تدريب معدّلة السبت بسبب إصابة في الساق اليمنى ضد إسبانيا".

وأضاف "سيتم تقييم حالته الصحيّة يوماً تلو الآخر"، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.

ولم يتمرّن دي ماركو مدافع إنتر الذي لعب المباراة كاملةً في الخسارة أمام إسبانيا 0-1 الخميس، في اليوم التالي.

وقد يعتمد المدرب لوتشانو سباليتي في مركز الظهير الأيمن على لاعبٍ آخرٍ من إنتر بطل الدوري، هو ماتيو دارميان، أو أندريا كامبياسو من يوفنتوس.

وتحتاج إيطاليا حاملة اللقب إلى التعادل فقط مع كرواتيا لتضمن تأهلها إلى ثمن النهائي بعد فوزها الافتتاحي على ألبانيا 2-1 في المجموعة التي ضمنت فيها إسبانيا الصدارة.