رونالدو يستعد لاستلام منزله في «جزيرة المليارديرات» بدبي

ذكرت صحيفة «إنفو باي» أن نجم النصر السعودي ومنتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو، سيستلم منزله الجديد الذي اشتراه في دبي خلال ديسمبر من العام الجاري.

وقالت الصحيفة، إن أسطورة البرتغال يستعد لفترة ما بعد اعتزاله كرة القدم، بامتلاكه منزلاً فاخراً في أحد أبرز الأماكن التي يداوم على زيارتها، وهي دبي.

وأضافت: «بعدما كان رونالدو يستأجر منزلاً في جميرا، اتخذ خطوة شراء منزل ضمن مشروع سكني فاخر في الجزيرة التي يطلق عليها (جزيرة المليارديرات)».

وتابعت: «الجزيرة التي سيتم إنشاؤها على غرار جزيرة النخلة، تم تصميمها على شكل (فرس البحر)، وتقع على بعد ثمانية كيلومترات فقط من وسط مدينة دبي، وتتصل بالساحل عبر 300 متر».

وأضافت: «لاعب النصر السعودي دفع 25 مليون دولار لامتلاك الأرض التي سيتم بناء منزله عليها، بينما تجري عمليات الإنشاء حالياً، ومن المقرر أن يدخل رونالدو منزله مع أسرته في ديسمبر المقبل».

وأشارت إلى أن الجزيرة ستضم جميع الخدمات الضرورية لقاطنيها، أبرزها نادٍ خاص لليخوت وشاطئ خاص، وصالات رياضة ومطاعم وفنادق خمس نجوم، إلى جانب منتجع للعلامة التجارية الشهيرة بلغاري.

يذكر أن وكالة بلومبيرغ كانت قد أعلنت في يناير الماضي عن شراء «صاروخ ماديرا» منزلاً في دبي لينضم إلى مجموعة الأثرياء الذين اختاروا استثمار أموالهم في «دانة الدنيا» التي تشهد مشروعات ضخمة فاخرة.

وأوضحت: «تقع الفلل على امتداد المدينة المشمسة في المنطقة التي أطلق عليها (الميل الذهبي في دبي) نسبة إلى فنادقها من فئة خمس نجوم».

ويعد رونالدو (39 عاماً) من الزوار الدائمين لدبي، منذ كان لاعباً في ريال مدريد الإسباني، بينما واصل الدولي البرتغالي اهتمامه بالسفر إلى دبي، عقب انضمامه إلى النصر السعودي في يناير 2023، قادماً من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

• 25 مليون دولار ثمن أرض منزل رونالدو الجديد في دبي.