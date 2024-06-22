نجم الأهلي: محمد صلاح رفض قرار حسام حسن في مباراة غينيا !

أكد نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد فضل، عن كواليس جديدة حدثت في مباراة مصر وغينيا بيساو، التي انتهت بالتعادل (1-1)، في تصفيات كأس العالم 2026، بين حسام حسن ومحمد صلاح قائد منتخب مصر.

وقال محمد فضل، في حواره في عبر فضائية "أون تايم سبورتس2" المصرية: "اللي حصل الكابتن حسام حسن، كان هيعمل تغييرات فسأل صلاح، هتخرج، ولكن محمد صلاح، رفض التغيير وقال لحسام حسن مدرب المنتخب أنا قاعد".

وأضاف محمد فضل والذي يبدو أنه حصل على هذه المعلومات من أحد اللاعبين المتواجدين على دكة البدلاء: "حسام حسن، رجع بعدها في التغيير وقعد مصطفى فتحي، دي الحقيقة بلغة الكورة والرياضة".

وتابع نجم الأهلي السابق: "كان يجب على حسام حسن، ألا يستدعي مصطفى فتحي، للنزول قبل أن يسأل محمد صلاح، عن موقفه من التغيير".