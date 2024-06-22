موراي يخضع لعملية جراحية قبل "تنس ويمبلدون"

يخضع نجم كرة المضرب البريطانية أندي موراي لعملية جراحية في ظهره اليوم، قبل تسعة أيام من انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بعدما اضطر الى الانسحاب من دورة كوينز الإنجليزية قبل يومين.

ولم يتم استبعاد الاسكتلندي البالغ من العمر 37 عاماً والذي يهدف إلى الظهور في نادي عموم إنجلترا حيث فاز بالبطولة مرتين، من البطولة الكبرى الوحيدة على الملاعب العشبية والتي تبدأ في الأول من يوليو المقبل.

وخاض موراي خمس مباريات فقط قبل أن تجبره إصابة في الظهر على الانسحاب من مباراته في الدور الثاني ضد الأسترالي جوردان طومسون في دورة كوينز اللندنية التحضيرية لويمبلدون.