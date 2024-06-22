فان دايك: إلغاء هدف هولندا أمام فرنسا قرار مؤسف

تحفظ فيرجيل فان دايك قائد منتخب هولندا على قرار الحكم بإلغاء هدف لفريقه خلال مباراة فرنسا في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا.

وتعادل منتخب هولندا سلبيا أمام فرنسا ليتساوى الفريقان برصيد أربع نقاط مع تفوق الطواحين في صدارة المجموعة الرابعة بفضل فارق الأهداف.

وصرح فان دايك عبر قناة (إن أو إس) الهولندية "أشعر أن الهدف الملغي كان صحيحا، لكن حسنا الحكم لم يحتسبه، إنه قرار مؤسف".

واستدرك مدافع ليفربول الإنجليزي "لكن الحصول على نقطة نتيجة جيدة، وهناك إيجابيات أخرى مثل الاستعداد والإرادة القتالية والدفاع، بخلاف أن مصيرنا في أيدينا".

من جانبه قال أنطوان جريزمان نجم منتخب فرنسا "لقد أتيحت لي فرصتان كبيرتان، ولم أستغلهما للأسف، لقد عملنا بشكل جيد، ودافعنا بشكل مميز، وافتقدنا فقط لإحراز هدف".

ويلعب منتخب فرنسا ضد بولندا في الجولة الثالثة بينما يصطدم المنتخب الهولندي بنظيره النمساوي الذي يملك ثلاث نقاط.