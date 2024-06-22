موراي يخضع لعملية جراحية قبل أيام من ويمبلدون

يخضع نجم كرة المضرب البريطانية أندي موراي لعملية جراحية في ظهره السبت قبل تسعة أيام من انطلاق بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى، بعدما اضطر الى الانسحاب من دورة كوينز الانجليزية قبل يومين.

ولم يتم استبعاد الاسكتلندي البالغ من العمر 37 عامًا والذي يهدف إلى الظهور في نادي عموم إنكلترا حيث فاز بالبطولة مرتين، من البطولة الكبرى الوحيدة على الملاعب العشبية والتي تبدأ في الأول من يوليو المقبل.

وخاض موراي خمس مباريات فقط قبل أن تجبره إصابة في الظهر على الانسحاب من مباراته في الدور الثاني ضد الأسترالي جوردان طومسون في دورة كوينز اللندنية التحضيرية لويمبلدون.

وقال بيان صادر عن شركة إدارة موراي "سيخضع أندي لعملية جراحية في ظهره غدًا (السبت)"، مضيفا "سنعرف المزيد بعد حدوث ذلك وسنقوم بتحديث المزيد في أقرب وقت ممكن".

وعانى الاسكتلندي المصنف الأول عالميا سابقا والذي يخوض مبارياته مع طرف اصطناعي معدني على مستوى إحدى وركيه تم وضعه في أوائل عام 2019، منذ بداية مباراته أمام طومسون وقال بعد ذلك إنه شعر بضعف في ساقه اليمنى وفقد التنسيق.

وردا على سؤال حول فرصه في المنافسة في ويمبلدون، أضاف "مثل جميع لاعبي التنس، لدينا مفاصل تنكسية وأشياء في الظهر، لكن كل ذلك كان في الغالب في الجانب الأيسر بالنسبة لي طوال مسيرتي الاحترافية".

وتابع "لم يسبق لي أن واجهت الكثير من المشاكل مع الجانب الأيمن. لذلك ربما يكون هناك شيء يمكن القيام به بين الحين والآخر لمساعدة الجانب الأيمن".

وخضع موراي لعملية جراحية بسيطة في الظهر عام 2013، وبعد خسارته في الدور الأول في بطولة فرنسا المفتوحة الأخيرة، قال إنه سيحتاج إلى علاج للتخلص من الألم.

عاد بطل الغراند سلام ثلاث مرات (فلاشينغ ميدوز 2012 وويمبلدون 2013 و2016) إلى المنافسات فقط في أيار/مايو الماضي بعد ما يقرب من شهرين من الغياب بسبب إصابة في الكاحل.

ومن المقرر أن يلعب في الفردي والزوجي مع شقيقه جايمي في ويمبلدون قبل أن ينهي مسيرته في الألعاب الأولمبية في باريس حيث نال الميدالية الذهبية مرتين في منافسات الفردي (2012 و2016).