الأهلي المصري يعلن دعم إمام عاشور في أزمة المشاجرة

أكد مدير الكرة بالنادي الأهلي، خالد بيبو، أن فريق "المارد الأحمر" ليس طرفاً في الأزمة الراهنة مع نادي الزمالك، مشدداً على دعمه الكامل للاعب إمام عاشور.

وأوضح بيبو: "أن جدول تدريبات الأهلي سيستمر دون تغيير، وأنهم سيذهبون إلى إستاد القاهرة في موعد المباراة المحدد.

وأشار إلى عدم عقد أي جلسة مع عاشور بسبب الأحداث الأخيرة، معبراً عن تضامنه وتضامن النادي مع اللاعب قائلاً: "كيف أحيل لاعباً للتحقيق لأنه يدافع عن أسرته وزوجته؟".

وشدد بيبو، "على أهمية مراعاة المسؤولين عن تنظيم الدوري المصري، وأن يكون الزي الأساسي الأول لأي نادٍ من لون واحد، خاصة أن ارتداء لونين في نفس القميص يمكن أن يسبب أزمة كما هو الحال مع ألوان قميص الأهلي، الأحمر والأسود".

وأضاف بيبو: "إذا لم يكن لدينا لون ثالث، ستحدث أزمة قبل المباراة."