احتجاز أسطورة إيطاليا والاعتداء عليه مع أسرته 40 دقيقة

تعرض لاعب خط الوسط الدولي الإيطالي السابق، روبرتو باجيو وعائلته، للاحتجاز لمدة 40 دقيقة أثناء مشاهدة مباراة إيطاليا وإسبانيا في بطولة أمم أوروبا 2024، عندما اقتحم مجموعة من اللصوص منزلهما وأغلقوا عليهم باب غرفة، حسبما ذكرت وسائل إعلام إيطالية.

كشفت صحيفة "كوريري ديلا سيرا"، اليوم الجمعة، أن باجيو 57 عاماً أصيب بجروح بعد تعرضه للضرب بقبضة مسدس على جبهته خلال عملية السطو على منزله.

وبدأ السطو عندما كان الفائز بجائزة الكرة الذهبية وعائلته يشاهدون مباراة إيطاليا وإسبانيا على التلفزيون، واقتحمت مجموعة من خمسة أشخاص على الأقل جميعهم مسلحون، المنزل، وواجههم باجيو، وبعد شجار قصير مع أحدهم، ضربه اللص على وجهه بقبضة مسدس مما أحدث له جرحاً عميقاً، ثم تم حبس اللاعب السابق وعائلته في غرفة.

وفي غضون ذلك، حطم اللصوص جميع الغرف وسرقوا ساعات ومجوهرات وأموالاً، دون تحديد القيمة الإجمالية للسرقة حتى الآن، حسب نفس المصادر.

وعندما أدرك لاعب كرة القدم أن اللصوص غادروا، حطم باب الغرفة التي مكثوا فيها حوالي 40 دقيقة، واتصل بالشرطة العسكرية التي وصلت على الفور إلى المنزل وحصلوا على لقطات من كاميرات المراقبة.

وتم نقل باجيو وعائلته إلى المستشفى، وتلقى اللاعب السابق عدة غرز في جرح جبهته، بينما لم يتعرض باقي أفراد أسرته لإصابات، وشعروا بالخوف فقط من عنف اللصوص