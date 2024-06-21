الأرجنتين تفتتح كوبا أميركا بالفوز على كندا (فيديو)

استهل منتخب الأرجنتين رحلة الدفاع عن اللقب، بفوزه اليوم الجمعة على كندا 2-0، في افتتاح بطولة كوبا أميركا 2024 المقامة في الولايات المتحدة.

على ملعب مرسيدس بنز سوبردوم في أتلانتا، انتهى الشوط الأول بشباك نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني سجل لاعب مانشستر سيتي، خوليان ألفاريز، الهدف الأول في الدقيقة 49.

وقبل النهاية بدقائق أضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة 88، ليعود إلى التسجيل مجدداً بقميص منتخب بلاده.

هدف الأرجنتين الثاني من صناعة الأسطورة ميسي

وبتعليق محمد العتيبي مع إضافة صوت الجمهور 😍

pic.twitter.com/QjkMuSYkJT — Messi World (@M10GOAT) June 21, 2024

ورغم أن النجم ليونيل ميسي لم يسجل في المباراة، إلا أنه أصبح اللاعب الأكثر مشاركة في تاريخ كوبا أمريكا بواقع 35 مباراة، ليتخطى التشيلي سيرجيو ليفينغستون (34 مباراة).

وبهذا الفوز يحصد منتخب الأرجنتين أول ثلاث نقاط في البطولة، التي يحمل لقبها، ويتصدر المجموعة الأولى، التي تضم أيضا بيرو وتشيلي، اللذين يتواجهان غدا السبت.