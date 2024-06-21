ألكاراز يودع كوينز المفتوحة للتنس في مفاجأة مدوية

فجّر البريطاني جاك دريبر مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه، على الإسباني كارلوس ألكاراز في بطولة كوينز المفتوحة للتنس المقامة على الأراضي العشبية في بريطانيا بنتيجة 7-6 (3) و6-3.

وهذه هي الهزيمة الأولى لألكاراز، المصنف الثاني عالمياً، منذ ثمن نهائي بطولة ويمبلدون في 2022 عندما سقط أمام الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول حالياً.

ومنذ ذلك الحين حقق ألكاراز لقبين: كوينز وويمبلدون، و13 انتصاراً متتالياً قبل أن يسقط اليوم أمام دريبر، المصنف 31 والبالغ من العمر 22 عاماً.

وسيواجه دريبر، المتوج ببطولة شتوتغارت مؤخراً، في ربع النهائي الأمريكي تومي بول، الذي هزم التشيلي أليخاندرو تابيلو.