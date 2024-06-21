نجم الأهلي يدافع عن زوجته.. إمام عاشور يشتبك مع فرد أمن في مركز تجاري (فيديو)
نشرت وسائل إعلام مصرية صوراً ومقطع فيديو يظهر اشتباكاً بين لاعب النادي الأهلي، إمام عاشور، وأحد أفراد الأمن في مركز تجاري بمنطقة الشيخ زايد في محافظة الجيزة بمصر.
وفقاً للمصادر، وقع الاشتباه عندما اشتبك عاشور مع فرد الأمن بعد حدوث خلاف بينهما، مبينة أن لاعب الأهلي كان يدفع عن زوجته، وبعد المغادرة، عاد عاشور إلى الموقع مصطحباً بعض الأشخاص حيث وقعت محاولة جديدة للتعدي على فرد الأمن.
يجري حالياً التحقيق في الحادثة من قبل الجهات المعنية لتحديد ملابسات الواقعة.
#إمام_عاشور يشتبك مع فرد أمن بالشيخ زايد.. «خناقة شوارع» pic.twitter.com/IxSvCX0bnB— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) June 20, 2024
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