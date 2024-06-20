نقل اللاعب الجزائري بن طالب إلى المستشفى

نُقل لاعب كرة القدم الجزائري نبيل بن طالب إلى المستشفى "بعد شعوره بوعكة صحية" الثلاثاء، بحسب ما أعلن ناديه ليل الفرنسي.

وكتب النادي الشمالي "يرافق ليل لاعبه نبيل عن قرب في هذه المحنة ويقدّم له كل الدعم"، داعياً إلى احترام حياته الخاصة.

وانضمّ بن طالب (29 عاماً) إلى ليل في أغسطس 2023 من أنجيه من الدرجة الثانية، بعد أسابيع من الانتظار، إذ تأجل انتقاله بسبب مشكلة في القلب اكتُشفت خلال الفحص الطبي.

وبعد خضوعه لصورة بالرنين المغناطيسي، قال الدولي الجزائري انذاك "رأينا التهاباً صغيراً في عضلة القلب.. تعيّن علينا أن ننتظر" حتى يتحسّن الوضع و"حسم" الانتقال.

وخاض بن طالب 34 مباراة هذا الموسم مع ليل في مختلف المسابقات.

لعب أساسياً في آخر مبارتين لمنتخب الجزائر أمام غينيا وأوغندا مطلع يونيو، ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.